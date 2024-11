Ci riprova nel segno della continuità il sindaco uscente Domenico Lo Polito, candidato del centro sinistra per le amministrative della città del Pollino. Dopo aver sciolto la riserva per la sua candidatura oggi si ritrova alla guida di uno schieramento che come elemento di novità avrà una lista composta da soli giovani, con la precisa volontà di costruire la futura classe dirigente.



«Ottimo viatico per una buona campagna elettorale è la presenza di tanti volti nuovi di tanta gente che è riconoscibile per quello che fa all’interno della nostra società - ha affermato presentando le liste - La vera novità e la lista dei soli giovani che garantirà dei posti sia all’interno del consiglio comunale che della giunta. Sono in assoluto le migliori liste che ho avuto in questi anni di candidatura».

Le liste a sostegno del sindaco uscente

Lista Partito Democratico

Francesco Arcidiacono, Angelamaria Bonifati, Laura Capalbi, Cristina Cosentino, Augusto De Padova, Nicola Di Gerio, Giovanna Gramiccio, Ivana Grisolia, Pamela La Camera, Graziella Luzzi, Pasquale Riccio, Era Rocco, Giuseppe Russo detto Pino, Carmine Salonna, Antonio Viceconte, Pier Francesco Vico.

Lista Democratici per Cv

Dario Alia, Nicola De Biase, Liliana De Santis, Luigi Forte detto Gigi, Chiara Genovese, Umberto Giorgio, Luana Macrini, Giampiero Moretti, Giuseppe Oliva, Pasquale Pace, Caterina Piccoli, Vittoria Presta, Giovanni Saraceni, Maria Silella, Carmine Vacca detto Carmelo, Tina Zaccato

Lista Progressisti per Castrovillari

Ernesto Bello, Federica Calabrese, Nicola Castrofino, Francesca Dorato, Vincenzo Esposito, Giuseppina Grillo detta Pina, Gaetano La Falce detto Nino, Rosa Mitidieri detta Rosita, Antonio Notaro, Lina Marta Palazzo, Laura Parisi, Albarosa Passarelli, Giulia Purcigliotti, Domenico Sciannimanico detto Minguccio, Annarita Trocino, Vincenzo Viceconte

Lista Radici per il Futuro

Cristian Di Dieco, Lorena Di Leo, Mattia Di Mare, Luca Teodosio Gazineo, Pasquale Laitano, Angelica La Gatta, Margherita Loiacono, Lorena Martufi, Ayrton Molinaro, Nadia Pace, Umberto Pandolfi, Nicola Rubino, Rosalba Russo, Federica Tricarico, Antonio Vito, Saverio Zofrea