È l'unica donna in campo a sfidare gli altri quattro contendenti uomini, tutti in corsa per la carica di primo cittadino della città di Castrovillari. Vittoria Bianchi ha presentato ai cittadini la sua lista di candidati consiglieri per Forza Sud ed il programma del movimento politico che rappresenta e che si pone come «unica vera alternativa» per la città del Pollino.

Una candidatura, la sua, che sta «suscitando grande interesse» come ha dichiarato sul palco di piazza Municipio aprendo di fatto il primo comizio di questa stagione elettorale segnata dalle restrizioni legate alla pandemia da Covid 19. Ci ha messo non solo la faccia ma «anche il coraggio e la determinazione» per raccontare ai cittadini il programma che ha preso spunto dallo stato di degrado in cui versa la città per rispondere al bisogno, condiviso insieme a «chi lotta insieme a me», di sognare una «Castrovillari ridente, una bella città» senza dimenticare il legame importante con il territorio circostante.

Tra le emergenze che sono poi anche punti programmatici, «sicuramente l'occupazione, la sanità abbondonata a se stessa con un nosocomio che sta quasi per chiudere» ma anche «grande attenzione all'istruzione pubblica, all'ambiente» considerato un punto «importantissimo» del programma. E poi ancora la cultura, lo sport con uno sguardo alle pratiche «inclusive».