È l'unica donna candidato sindaco nella corsa elettorale per le amministrative della città del Pollino. Vittorina Bianchi detta Vittoria si è presentata verso le 11.30 a depositare l'unica lista che la sosterrà in questa competizione.

«Mi presento come il vero cambiamento - ha riferito - per questa realtà castrovillarese essendo l'unica donna candidata. Sogno una città solidale, vicina alla gente che ha più bisogno in questo particolare momento».

Lista Forza Sud

Giovanni Mario Martino, Antonio Barbarossa, Clementina Barco, Giuseppe Bonifati, Ester Caldarelli, Alessio Ciancio, Cinzia Castellana, Costanza D’Elia, Walter Fiore, Lucia Fragale, Gaetano Anzillotta, Gaetano Conte, Giuseppe Viola, Valentina Vizzi