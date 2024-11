I primi exit poll forniti dal Consorzio Opinio Italia per Rai Uno danno il candidato civico del centrodestra avanti di quasi dieci punti sul rivale del Partito democratico. La Ferro sotto il 10%

Si profila un ritorno alle urne il prossimo 26 giugno per la conquista di Palazzo dei Nobili a Catanzaro. I primi exit poll forniti dal Consorzio Opinio Italia per Rai uno, vedono una decina di punti di distacco tra l’avvocato Valerio Donato, sostenuto da una coalizione civica composta di 10 liste tra cui anche sigle di centrodestra, che sarebbe attestato in una forbice percentuale tra il 40 e il 44. A seguire Nicola Fiorita sostenuto da una coalizione di centrosinistra composta di 5 liste, che sarebbe tra il 31 e il 35%, poi il presidente dell’ordine degli avvocati del capoluogo, Antonello Talerico, sostenuto da 5 liste, tra il 13 e il 17%, e l’unica donna ai nastri di partenza candidata a guidare la città Wanda Ferro, sostenuta dalla lista di Fratelli d’Italia, bloccata tra il 7 e il 9%.