A Cetraro la politica scalda i motori, scalzando, per quanto possibile la psicosi da Coronavirus, che nella cittadina altotirrenica ha visto registrare il primo caso calabrese. Due sere fa, il movimento Spazio giovane, che si era già costituito tempo addietro, si è riunito per ridefinire i ruoli e dettare le linee guida, facendo sapere che sarà certamente protagonista nella prossima tornata elettorale.

I componenti di Spazio giovani

I componenti del gruppo, che sono anche soci fondatori del movimento, sono: Ilaria Scornaienchi, eletta presidente; Mario Maccari, segretario; Andrea Candente; Domenico Avolio; Francesco Pepere; Maria Francesca Vattimo; Andrea Occhiuzzi; Angelo Scorzo; Ennio Galliano Iannelli. Vanessa Bianco, invece, vestirà anche i panni di addetta stampa. I responsabili fanno sapere che nelle prossime ore il numero delle adesioni è destinato a crescere.

Gli obiettivi, all'insegna dell'unione e dello sviluppo

Spazio giovane non ha ancora trovato una collocazione precisa e si dice aperta al confronto con tutte le forze politiche. Per cominciare, giovedì prossimo, alle ore 17, terrà un incontro nella sede del Pd locale. Diversamente, sulle proposte da mettere in campo le idee sono chiarissime. Il movimento, formato per lo più da giovani, chiede, nero su bianco, la rivisitazione dei servizi sul territorio con particolare interesse riguardo a quelli essenziali, rivisitazione degli impianti ed attività esistenti nella logica di uno sviluppo organico ed economico, ed infine perseguono la discontinuità organizzativa a livello politico.

Le prossime elezioni comunali

A Cetraro il rinnovo del consiglio comunale si terrà nella prossima primavera. In città il clima è caldo e il sindaco uscente, Angelo Aita, con tutta probabilità riproporrà la sua candidatura. Ma come ad ogni tornata elettorale che si rispetti, sono tanti coloro che ambiscono al ruolo di primo cittadino e a Cetraro non si fanno eccezioni. Stando agli rumors, non ancora confermati, a irrompere nella campagna elettorale potrebbero esserci due nomi eccellenti.