Anche se mancano ancora i numeri che ne hanno accompagnato la consacrazione, è ormai ufficiale: è Daniele Menniti, espressione di Fermare il Declino, il movimento coordinato dall’ex direttore generale dell’Asp di Catanzaro Giuseppe Perri, il nuovo primo cittadino di Falerna. Menniti strappa la fascia tricolore al termine di un’intensa campagna elettorale che lo ha visto correre contro Angelino Renne, ex vice sindaco, candidato con la lista Patto per Falerna e con Sergio Ibisco con la lista civica Credere per Crescere. In questo momento sono in corso i festeggiamento del neo sindaco.