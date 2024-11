A neanche quattro ore dall’apertura dei seggi iniziano le prime segnalazioni su presunte irregolarità. Ad evidenziare quanto sarebbe accaduto a Falerna Marina è il candidato a sindaco Daniele Menniti secondo il quale diversi sarebbero gli elettori a cui per diverse circostanze sarebbe stato negato il diritto di voto.

A partire da una donna costretta a ricorrere ai Carabinieri. La cittadina, «recatasi alla Delegazione di Falerna Marina per richiedere il certificato di ammissione al voto se lo è visto negare poiché vi erano gli elenchi degli aventi diritto al voto non corretti. Ha provato per ben due volte ma in entrambi i casi gli hanno negato il certificato», spiega Menniti. «Ha chiamato anche il 112 ma non ha potuto comunque votare a causa del fatto che doveva partire con urgenza per ritornare nella città dove studia» precisa ancora il candidato.



«Successivamente ho ricevuto una seconda segnalazione di altri cittadini che avevano diritto al voto e che necessitavano del certificato di ammissione e gli è stato negato adducendo la mancanza di energia elettrica dicendogli di tornare dopo mezzora – continua - Altri problemi si stanno verificando mentre scrivo poiché il personale non riesce a trovare nelle liste gli aventi diritto. Sembrerebbe (a dire degli addetti degli uffici) che le attuali liste che stanno usando non siano aggiornate». «Altri cittadini di origine straniera – denuncia ancora nella nota Menniti - che hanno dichiarato di aver sempre votato, o quanto meno di aver già votato nella scorsa tornata elettorale, dicono che gli è stata rifiutata l'ammissione al voto. Sarà anche in questo caso necessario verificare con urgenza».

«Tanto si segnala – sottolinea il candidato - affinché si attivino gli organi di vigilanza preposti e gli organi di polizia al fine di porre rimedio all’attuale situazione».



Menniti afferma poi si riservarsi di «procedere a ogni tipo di azione a tutela dell'interesse generale al voto, negato o comunque reso difficoltoso, dei cittadini e comunque dell'interesse dello stesso scrivente di tutti i candidati della lista rappresentata».