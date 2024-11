Entra nelle fasi calde la campagna elettorale nella città del Porto. I rappresentanti delle forze politiche sono in fervido movimento in vista delle elezioni amministrative del prossimo giugno, in cui si decreterà il nuovo primo cittadino di Gioia Tauro e si nominerà il consiglio comunale. Attualmente sono quattro i candidati a sindaco: Renato Bellofiore, Mariarosaria Russo, Simona Scarcella, Rosario Schiavone.

Giovedì sera si è svolta l'inaugurazione del comitato elettorale di Simona Scarcella. Quarantanove anni, dirigente di Forza Italia del dipartimento Trasporti e Logistica, responsabile dell'area legale, anticorruzione e privacy dell'Autorità portuale della Calabria, sostenuta da Forza Italia, Udc e dal movimento politico-culturale “Agire”.

Moltissimi i cittadini e membri dello schieramento accorsi per manifestare sostegno elettorale a Scarcella, la quale esprime tutta la sua emozione per l'entusiasmo e il sostegno espressi dalla comunità.

«È stata una serata indimenticabile. Il vostro supporto è il motore che ci spinge avanti in questa importante missione – ha dichiarato la candidata a sindaco -. Costruire una comunità giusta, visionaria e innovativa è l’obiettivo da perseguire con coraggio, forza e unione di intenti. Desidero, inoltre, ringraziare l’onorevole Giovanni Arruzzolo, deputato della Repubblica e coordinatore provinciale di Forza Italia Reggio Calabria, e l’onorevole Francesco Cannizzaro, vice capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e coordinatore regionale della Calabria, per il sostegno e per aver partecipato all’evento, portando un messaggio positivo e di prospettiva. Un’opportunità che questa comunità deve assolutamente cogliere. Le loro parole mi ispirano ancora di più e mi spingono a lavorare con ancora maggiore determinazione per il bene di Gioia Tauro».

Durante l’evento è stata annunciata l'adesione ufficiale di Forza Italia al progetto politico di Simona Scarcella.

«Gioia Tauro sarà al centro dell'agenda del governo nazionale e regionale - ha dichiarato Francesco Cannizzaro -. La città è il principale hub del Mediterraneo su cui come regione stiamo investendo tantissimo e mai come oggi serve una guida autorevole e positiva. Poi mi piace pensare che Gioia Tauro possa avere il suo primo sindaco donna e così sarà».

Il programma politico di Simona Scarcella, come ha spiegato lei stessa, si basa sulla concretezza. Ha come punti cardine la pulizia della città e il decoro urbano, fornire un sistema di raccolta differenziata grazie a cui i rifiuti divengano una risorsa, l’apertura di cantieri e l’instaurazione di rapporti con gli Enti che contano e il Porto, per favorire sviluppo e prosperità.