Parte da piazza 5 dicembre nell’ex comune di Sambiase il tour elettorale del candidato a sindaco Eugenio Guarascio. L’aspirante primo cittadino del Partito Democratico ha aperto la sua campagna con la presentazione dei suoi 48 candidati al consiglio spiegando di avere scelto appositamente Sambiase perché è parte fondamentale del suo programma «valorizzare i tre ex comuni» creando quell’unione che ad ora è rimasta solo sulla carta. Il presidente del Cosenza Calcio ha poi snocciolato alcuni punti del suo programma, chiarendo che quello di questa sera non è stato un vero e proprio comizio ma un’occasione per presentare i candidati al consiglio. Tra i punti enunciati la necessità di mettere ordine alla macchina elettorale, la creazione di sviluppo e l’attenzione al decoro urbano.

In ogni lista, ha fatto notare Guarascio, sono presenti 12 donne e 12 donne uomini per creare una vera parità tra i sessi.