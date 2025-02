«È necessario fare una sintesi, il più presto possibile, per costruire su Lamezia Terme un progetto politico unitario che dia ai cittadini la voglia di andare a votare per un'alternativa credibile a chi ha governato la città fino ad oggi. In questo scenario riteniamo che la candidatura di Doris Lo Moro sia una proposta autorevole che sosterremo». Lo afferma la deputata Anna Laura Orrico, coordinatrice calabrese del Movimento 5 stelle, in riferimento alla scelta del sindaco di centro-sinistra per la quarta città della Calabria, uno dei test politici più rilevanti nella regione nelle amministrative della prossima primavera.

Doris Lo Moro, ex parlamentare e assessore regionale, ha guidato la città per due mandati. Il suo nome era stato proposto dal Pd cittadino, poi commissariato, e ha già riscosso il consenso di Sinistra Italiana e Italia Viva.

«Nel rispetto - dice Orrico - dell'autodeterminazione di ogni forza partitica e politica che ha partecipato al dialogo nell'area progressista, il Movimento 5 stelle rivolge un appello a tutti i protagonisti del dibattito affinché si lavori per un obiettivo comune. Come Movimento, in questi mesi, siamo intervenuti in tutti i tavoli cittadini lavorando per trovare una quadra ed operato, al contempo, tra i lametini per sviluppare le nostre proposte programmatiche: ora, però, i tempi sono maturi per compiere delle scelte. Ovviamente - prosegue l'esponente pentastellata - come in ogni connubio politico, spetta a tutti rinunciare a qualcuna delle proprie aspettative in modo da concentrarsi sulla costruzione di un progetto forte alternativo alle sirene, ed ai metodi, del centrodestra, in grado di rilanciare le ambizioni di una città importante come Lamezia Terme».

«È il momento - conclude Anna Laura Orrico - dell'assunzione di responsabilità, e lo stallo che si è venuto a creare non rappresenta uno spot esemplare non solo nei confronti di chi già crede in noi quanto verso i cittadini che guardano dalla nostra parte e stanno pensando di mettersi in gioco per impegnarsi nelle liste e risollevare così la propria città».