Centrosinistra verso la discesa in campo di Rosario Piccioni ? Intanto Mascaro assolda Daniela Rambaldi e il centrodestra attende la conferma di Pegna

Il Partito Democratico ritira la candidatura di Maria Teresa Morano a sindaco della città. La notizia è di poche ore fa ed è la risposta ai mal di pancia sortiti dall’esponente dell’Ala nel centrosinistra lametino. Soltanto ieri avevano lasciato lasciato l’agone Milena Liotta e Francesco Grandinetti, verosimilmente per favorire un’unione di intenti e di sforzi su Rosario Piccioni invitando i democrat a fare quadrato per non riconsegnare la città al centrodestra.

Un invito che sembrava essere caduto nel vuoto e avere trovato un granitico diniego fino alla decisione di poche ore fa. Sembra quindi configurarsi l’idea di un centrosinistra riunito attorno all’esponente di Bene Comune, considerato delfino dell’ex sindaco di Gianni Speranza il quale si è esposto apertamente a suo sostegno. Intanto, Mascaro ha assoldato nella sua squadra Daniela Rambaldi, figlia del premio Oscar Carlo. Mentre il centrodestra è in attesa della conferma da parte del promoter Ruggiero Pegna ad accettare l’investitura.

LEGGI ANCHE:

Lamezia al voto, la Costituente non farà nessuna proposta

Lamezia, Liotta e Grandinetti creano il Polo Civico ma non chiudono al Pd

Lamezia, il Pd ha scelto il suo candidato: è il segretario Sirianni