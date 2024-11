Ruggero Pegna, candidato a sindaco dei principali partiti del centrodestra lametino, in una nota, replica al Nuovo Cdu, che ribadisce di sostenere Paolo Mascaro, e torna anche sulla nota di Vincenzo Sofo della Lega, contrario alla sua candidatura per la nota posizione del promoter e scrittore su ong e migranti.

«Ho letto la nota del Cdu - scrive Pegna - con cui precisa di non sostenere la mia candidatura in quanto calata dall’alto. In realtà, mi risulta che la posizione del Nuovo Cdu di sostenere il mio amico Paolo Mascaro fosse ben nota da sempre, cioè da prima che gli altri partiti convergessero sul mio nome, indipendentemente da ogni altra considerazione. Cercare di trovare altre spiegazioni, nello specifico già ufficialmente smentite da tutti i partiti della coalizione, appare pertanto ridicolo e con l’esclusivo scopo di generare perplessità campanilistiche sulla mia candidatura. A questa visione paesana e sterile della politica, peraltro maldestra, non c’è altro da replicare. In merito alle affermazioni di Sofo- continua - ho già risposto. Su ong, migranti, Riace e passato di antimeridionalismo, ci sono ben note diversità di vedute, qui superate però dalla condivisione del progetto Lamezia. Troverei strano che un partito che ha governato con chi li ha definiti in tutti i modi possibili, si dissoci da una candidatura locale per temi di carattere umanitario e di livello internazionale. Nel partito lametino, nonostante le mie perplessità derivanti dalle diverse visioni su tali argomenti, ho trovato molti giovani entusiasti della mia candidatura, pronti a dare il massimo per questa Città. Mi auguro che, a parte beghe fuori luogo e queste, sì, calate dall’alto e, probabilmente, per altre ragioni interne al loro partito, come me conservino questo entusiasmo e diano comunque - conclude - il loro contributo per il bene di questa città».