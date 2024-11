Dopo un percorso travagliato, travagliatissimo, con prima la difficoltà per alcune parti politiche di trovare un candidato a sindaco condiviso e poi quella di trovare i nomi dei candidati al consiglio è partita ufficialmente con la consegna delle liste la campagna elettorale lametina. Sei i candidati a sindaco e 12 le liste.

Si tratta dell’imprenditore Eugenio Guarascio, candidato dal Partito Democratico con due liste, l’ex assessore della giunta Sperenza Rosario Piccioni per il centrosinistra con due liste, il promoter Ruggero Pegna con tre liste a rappresentare il centrodestra, l’ex sindaco Paolo Mascaro con due liste civiche, l’ex consigliere comunale Massimo Cristiano con due liste civiche e il pentastellato Silvio Zizza per il Movimento Cinque Stelle con una lista.

È stata una campagna delicata, delicatissima, che segue al terzo scioglimento per infiltrazioni mafiose e ad una sentenza che ha lanciato un importante avvertimento sulla scelta delle candidature, sottolineando come il territorio lametino sia fortemente soggetto a penetrazioni della ‘ndrangheta. Un percorso travagliato e ostico lo ha avuto anche il Pd che per lungo tempo non ha trovato un candidato alla fascia tricolore condiviso per poi presentare l’imprenditore e patron del Cosenza Eugenio Guarascio. Guarascio scende in campo con una lista del Pd e una lista Guarascio sindaco.

Due liste per Guarascio



LISTA PARTITO DEMOCRATICO

Arcieri Dario

Barberio Tonino

Candido Rosario

Cerminara Laura Maria

Curcio Angelo

Destito Caterina

Ferrari Saverio

Fracapane Francesca Cinzia

Franceschi Nicolina

Gaetano Alessia

Gigliotti Antonio

Gigliotti Francesco

Guarascio Luana

Mendicino Raffaele Fabio

Menniti Ida

Mercuri Laura

Muraca Davide

Niaty Zaira

Paola Vittorio

Rocca Dario Carmelo

Ruperto Pasquale

Tavella Gioacchino

Vescio Lidia

Villella Aquila



LISTA GUARASCIO SINDACO

Donatella Amicarelli

Maria Arcieri

Felicia Bevacqua

Carla Caddeo

Francesco Carito

Giuseppe Antonio Caruso

Claudio Cavaliere

Lucia Alessandra Cittadino

Pasquale Cocconcelli

Amedeo Colacino

Ilaria Cucè

Vittorio Isabella

Maria Concetta Manfredi

Domenico Mastroianni

Antonella Muraca

Silvana Muraca

Francesco Nucifero

Donatella Pileggi

Ketty Riolo

Federica Romeo

Francesco Mattia Sacco

Antonio Serratore

Francesco Valente

Rosario Piccioni

Saltato il tavolo con il centrosinistra, Rosario Piccioni, delfino di Gianni Speranza, ha scelto di correre da solo e ha depositato due liste: Lamezia Bene Comune e Lamezia Insieme



LAMEZIA BENE COMUNE

Pietro AmmendolaMichela Cimmino

Giovambattista Cutrì

Salvatore D’Elia

Cesare De Sarro

Lorenzo Franzì

Lidia Gilberti

Daniela Grandinetti

Laura Lucchino

Vincenzina Manfredi

Ilaria Mastroianni

Fernando Cesare Miletta

Salvatore Molinaro

Francesco Pellegrino

Cesare Perri

Stefania Scalzo

Antonio Scaramuzzino

Pasquale Ventura

Gianluca Vetromilo

Felicia Villella



LAMEZIA INSIEME

Luigi Allegro

Marco Ammendola

Giuseppe Colangelo

Arcangelo Fazio

Stefania Ferraiuolo

Anna Fusto

Concetta Lamanna

Francesco Moraca

Maria Murone

Antonio Nicolazzo

Antonio Nicotera

Fortunato Novelliere

Antonella Palazzo

Roberto Panzarella

Riccardo Piacente

Eugenio Reillo

Antonio Saffioti

Ennio Secondo Stranieri

Ilaria Zaffina

Luca Zangari

Paolo Mascaro

In attesa della sentenza definitiva sulla sua candidabilità, attesa per il 21 ottobre, si presenta con due liste civiche anche l’ex sindaco Paolo Mascaro.



ASSIEME CON MASCARO SINDACO

Caruso Anna

Colacino Biagio

Costantino Enrico

Costanzo Giuseppe

Cugnetto Angela

Cuiuli Concetta

De Fazio Francesco

De Sarro Vincenzo

Dries Alessia

Lorena Antonio

Menniti Giovanna Iride Maria

Nicotera Giancarlo

Perri Maurizio

Petronio Stefania

Pileggi Maria Concetta

Rambaldi Daniela

Raso Alessandro Santo

Rubino Rosy

Saladini Giovanni Arrigo

Salatino Antonella

Saullo Alessandro

Spinelli Annalisa

Torcaso Pasquale

Vescio Giovannino

ORGOGLIO LAMEZIA

Barbera Vittoria

Calidonna Teresina

Costantino Marco

Costanzo Maria Teresa

D’Amico Antonietta

D’Ascoli Anna Maria

Galassi Lorella

Gatto Danilo

Gemelli Danilo Wilder

Giuliano Elio

Grandinetti Maria

Mastroianni Davide

Molinaro Rosa

Paradiso Tranquillo

Petronetti Claudio

Podda Simone Salvatore

Pulice Giovanni detto Gianni

Raso Mirella

Scillia Rossana

Vinci Alessandro Maria

Vincenzini Claudia

Zaffina Peppino detto Pino

Le liste di Ruggero Pegna

A rappresentare il centrodestra invece il promoter Ruggero Pegna. Ricordiamo che la Lega si è sfilata all’ultimo minuto dall’alleanza. Pegna rappresenterà Forza Italia, Udc e Fratelli d’Italia



UDC

Buonocore Fernanda

Carino Giovanni

D’Auria Eviljn

De Sando Corrado

Di Spena Robeto

Falcone Monica

Gullo Francesco detto Bastione

Iacopetta Francesca

Kaufamann Carmela Maria

Miceli Orazio Maria Vittoria

Molinaro Rosario

Morelli Brigida

Nicolazzo Teresa

Pagnotta Giada

Paval Daniela

Raso Valeria

Ruberto Vincenzino

Russo Concettina

Saffioti Roberto

Saladino Maria detta Mary

Scardamaglia Antonio

Serra Donato

Talarico Fabrizio

Votta Mario

FORZA ITALIA

Africano Rossana

Alvino Salvatore

Amendola Salvatore

Anania Consuelo

Barris Francesco

Buongiovanni Francesco

Chirumbolo Armando

Condoleo Ugo

Cuda Maria Carmela

De Ponto Antonio

De Sarro Anna Maria

Donato Fulvio

Folino Matteo

La Scala Mariano

Lento Gianpiero

Mastroianni Antonio

Mete Pietro

Ruberto Sabrina

Talarico Giovanni

Taverna Luigi

Torcasio Antonia Valeria

Torcasio Saverio

Torcasio Stefania

Villella Felicia

FRATELLI D’ITALIA

Gianturco Gennaro detto Mimmo

Aiello Ferdinando

Angotti Filomena

Artusa Rosalba Anna

Calidonna Salvatore

Cariglino Antonello

Cavaliere Armando

Chiaravalle Teresa

Chirumbolo Pasquale

De Napoli Guglielmo

Fabiano Cinzia

Ferrise Angelina

Fiozzo Monica

Gallo Pietro

Gigliotti Maria

Grillo Francesco

Landolfi Vincenzo

Mercurio Rosina

Potente Cinzia

Scalise Antonio detto Tonino

Torcasio Pietro

Vescio Pasquale

Vescio Teresa

Viviano Chiara

Massimo Cristiano

Schierato a destra anche l’ex consigliere comunale Massimo Cristiano con due liste civiche.

LISTA LA SVOLTA

Luigi Villela

Vittoria Dalife

Caterina Nero

Giovanni Cortese

Pietro Orlando

Teresa Polopoli

Valentina Vesci

Caterina Sonetto

Francesca D’Alessi

Francesco De Napoli

Maurizio Capano

Francesco Renda

Sharon Gatto

Ivan Curcio

Roberto Di Cello

Antonio Caparello

Domenico Caligiuri

Davide Paonessa

Salvatore Pettinato

Giada Mastroianni

Davide Cristiano

Giuseppina Torcasio

Santo Raso

Teresa Caputo



LISTA NUOVA LAMEZIA

Umberto Apa

Angela Barba Castagnaro

Fabio Bascerano

Alessandro Cefalà

Marco Cerra

Anna Guerrieri

Savina Gandini

Romina Mancuso

Antonio Mazza

Maria Teresa Piraina

Giuseppe Raso

Danyel Scalzo

Alessandro Valletta

Pasquale Vescio

Salvatore Villella

Caterina Torcasio

Domenica Denami

Domenico Trunfio

La lista 5 stelle

Sfilatosi dalla Costituente si candida a sé anche il movimento Cinque Stelle con Silvio Zizza. Una sola la lista.



CINQUE STELLE

Adamo Giovanna

Anania Carla

Barberio Pietro Maria

Barberio Ivan

Coratto Stefano

Cospito Liliana

Cristiano Fabio

Curcio Francesco

Dastoli Piera

Ferraiuolo Felice

Gaetano Ferdinando

Isgrò Franceschina

Martello Roberto

Materazzo Matteo

Mercuri Andrea

Muraca Mariachiara

Nero Antonio

Nettuno Raffaele

Nicolazzo Giuseppe

Scarpino Francesca

Schipani Angelina

Truzzolillo Luca

Vecchi Giovanna

Vitale Giovanni