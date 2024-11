Se il centrosinistra sembra ancora annaspare e avere difficoltà nella costruzione delle liste per le prossime elezioni, il centrodestra di Lamezia Terme ha le idee chiare e i giochi sono praticamente chiusi.



Ne sa qualcosa Paolo Mascaro che ha scelto a grandi linee la sua squadra, ma che sta pensando di sfoltire ulteriormente la rosa dei nomi, portando le liste da tre a due.



E se alcuni nomi erano presagibili, come quelli degli ex assessori Petronio e Costanzo, altri invece sono “nuovi”. Tra questi l’ex democrat Pino Zaffina che nello scorso consiglio comunale sedeva nelle fila dell’opposizione. C’è poi Mariateresa Costanzo, dichiaratamente di sinistra, che ha scelto di correre alla carica di consigliere in una delle liste civiche di Mascaro. Si candidano con Mascaro anche alcuni “galatiani”, come Tranquillo Paradiso ed ex sostenitori di Pasqualino Ruberto come Davide Mastroianni.





Tra i nomi di risonanza quello di Daniela Rambaldi, figlia del pluripremiato premio Oscar Carlo Rambaldi. In lista anche diversi avvocati, il fratello del Rettore dell’Universìtà di Catanzaro Vincenzo De Sarro.

Mascaro fa suo anche il sostegno dell'onorevole Scalzo.





Sosterrà, invece, il promoter Pegna Mario Magno che dopo avere cercato di avviare un progetto civico si è ritirato dall’agone. Pegna incassa il sì di tutti i big politici di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Udc. Unica nota stonata l’appello dell’europarlamentare leghista Sofo affinché il Carroccio ritiri il suo appoggio all’imprenditore a causa del suo appoggio al modello Riace. Correrà con Pegna anche l’ex sindaco Matarazzo.

