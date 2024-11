«In relazione all’articolo di stampa apparso su alcune testate giornalistiche nel quale si appoggia, per le elezioni amministrative di Lamezia Terme, attraverso un candidato di una lista civica, una parte politica a nome di Italia viva, è doveroso precisare che il partito ha ancora un’organizzazione in itinere e che le corse in avanti hanno puramente carattere personale e non sono mai state concordate o autorizzate dai vertici e men che meno dai parlamentari referenti del territorio. Il progetto di Italia viva è un progetto aperto per cui stiamo lavorando in Calabria con determinazione accogliendo le energie migliori senza entrare direttamente però in nessuna partita politica amministrativa». Lo si legge in una nota congiunta dei senatori di Italia Viva della Calabria Sivia Vono ed Ernesto Magorno.