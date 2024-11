Nella città del Reggino si è recato alle urne solo il 42,90% degli aventi diritto. Sarà un commissario ad amministrare fino al prossimo appuntamento elettorale, previsto per la primavera

Si è fermata al 42,90% la percentuale dei votanti alle amministrative di Melito di Porto Salvo. Troppo bassa per rendere valida l’elezione dell’unica candidata a sindaco, Viviana Demetrio con la lista “Noi per Melito”.

Nel caso in cui a correre sia una sola lista, infatti, è necessario che sia raggiunto il quorum del 50% + 1. Il Comune resta quindi senza sindaco almeno fino alla prossima primavera, quando è previsto un nuovo appuntamento alle urne. Fino ad allora, ad amministrare la città sarà un commissario.

Non una novità per Melito: quando nel novembre scorso si era dimesso il primo cittadino Giuseppe Meduri, per amministrare provvisoriamente il comune era stato nominato un commissario, il viceprefetto Anna Aurora Colosimo.