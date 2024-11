«Sono davvero emozionato per questo vortice di energia che sento intorno a me. Oltre mille persone con una voglia di cambiamento coinvolgente, una volontà di mettersi in gioco per ridare forza a una comunità che sembrava rassegnata». È con queste parole che Mauro D'Acri, candidato a sindaco con il sostegno di nove liste, ha aperto a Montalto Uffugo la sua campagna elettorale.

«È una testimonianza tangibile dell'interesse e dell'impegno di tutti nel plasmare il proprio futuro politico e amministrativo», ha detto D'Acri visibilmente emozionato. «Ciò che rende questo evento così significativo è la partecipazione spontanea e genuina di tanti cittadini. Senza la necessità di essere attirata da figure politiche di richiamo, la comunità di Montalto Uffugo ha dimostrato di essere pronta a impegnarsi attivamente a sostegno dell’unico vero progetto innovativo e nuovo che questo territorio aspetta da troppo tempo».

D'Acri ha ringraziato i presenti per il sostegno ricevuto e ha sottolineato l'importanza di unire le forze per costruire un futuro veramente migliore per Montalto Uffugo. «Sarò vicino alla gente, pronto ad ascoltare e a tradurre le esigenze di ciascuno in azioni concrete. Sono altri ad aver già dimostrato la loro politica ricoprendo ruoli di vice sindaco e assessori, e valutando la forte voglia di cambiamento che si respira a Montalto, non hanno certamente stupito per efficienza e affidabilità».

Nel corso della manifestazione hanno preso la parola rappresentanti delle liste, moderati dalla brillante Francesca Ramunno. «Il sostegno che ci state manifestando è autentico e genuino, segno di una connessione profonda tra il candidato D'Acri, le liste che lo sostengono e la comunità», ha dichiarato Pina Sturino, delegata di Forza Italia capolista di Progresso e Innovazione. «Questo afflusso di partecipanti dimostra la forza di un progetto politico che non è basato su stratagemmi o attrattive superficiali, ma è nato da una sincera fiducia nelle sue capacità e nell'impegno per il benessere di Montalto Uffugo».

Anche Mario Speranza, lista Moderati per Montalto, ha sottolineato l'importanza della partecipazione e della condivisione di obiettivi ambiziosi: «Tutti qui crediamo nel programma e nelle proposte di D'Acri, riconoscendo in lui un leader autentico e vicino alle reali esigenze della popolazione. Questo sostegno reale e vero è un segno tangibile della sua capacità di unire la comunità e di ispirare fiducia nel futuro del proprio territorio».

È intervenuta poi Miriam Passarelli (lista Libera-Mente Insieme): «Siamo consapevoli come l'entusiasmo dimostrato dai cittadini di Montalto Uffugo per Mauro D'Acri rappresenti un raro e prezioso tesoro. Per troppo tempo siamo stati ostaggio di una politica di interessi. Sono stati calpestati tanti diritti, è ora di dire basta. Abbiamo l’uomo giusto, prima che il politico adatto».