In vista delle prossime elezioni amministrative di Montalto che si terranno il 26 maggio, le liste civiche che sostengono la candidatura a sindaco dell’avvocato Ugo Gravina hanno sottoscritto un accordo politico/programmatico con le seguenti formazioni politiche: Passione per Montalto Ugo Gravina sindaco, Kore la Montalto che rinasce, Sud Protagonista, rappresentate rispettivamente dai signori Dino D’Elia, Salvatore Esposito e Natalino Cavaliere.

Il presente accordo, si legge in una nota «mira ad allargare, integrare e omogenizzare la coalizione già preesistente a sostegno della candidatura Gravina, con il fine ultimo di presentare un progetto politico rappresentativo delle istanze territoriali dell’intero comprensorio di Montalto.

Attraverso questa intesa – si legge ancora - i sottoscrittori si impegnano a condividere formalmente le finalità programmatiche che, di comune accordo si concerteranno contribuendo, ognuno per la propria parte, a sostenere lealmente la candidatura dell’avvocato Ugo Gravina».