I democrat hanno optato per l’ex consigliere comunale di Palazzo dei Bruzi e non per il sindacalista Emilio Viafora, anche lui in corsa alle amministrative

Alla fine la maggioranza uscente ha individuato il cavallo su cui puntare. Il dottore Luigi Formoso è il candidato a sindaco di Montalto Uffugo su cui il primo cittadino Pietro Caracciolo ha deciso di puntare. Sciolte le riserve, è arrivato in serata il comunicato ufficiale. A suo sostegno anche il Partito Democratico: a margine di un incontro avvenuto ieri mattina in Federazione a Cosenza, è passata la linea del segretario di circolo Francesco De Luca. I democrat, pertanto, hanno optato per l’ex consigliere comunale di Palazzo dei Bruzi e non per il sindacalista Emilio Viafora, anche lui in corsa alle elezioni. C’è da evidenziare, però, che nei giorni scorsi il dirigente del PD Graziano Di Natale ha dato pubblico sostegno a Biagio Faragalli.

Oltre ai due competitor già citati, ci sono anche Mauro D'Acri, ospite dei nostri studi nei giorni scorsi, e Antonio Brogno di Italia del Meridione. A meno di sorprese, saranno loro a sfidarsi per la poltrona più importante del municipio che si libererà dopo dieci anni.

Luigi Formoso è un oculista molto apprezzato su tutto il territorio nazionale. Non è un volto nuovo negli ambienti del Partito Democratico, perché è già transitato dagli scranni di Palazzo dei Bruzi nel 2011. Sosteneva il sindaco uscente Salvatore Perugini e compose insieme a lui e con Marco Ambrogio il gruppo consiliare del Pd in seno alla minoranza. La Federazione provinciale, come detto, ha deciso di sostenerlo. Continua a leggere su Cosenza Channel