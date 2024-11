L’analisi del coordinatore forzista: «Andrea Gentile durante la recente competizione elettorale è riuscito a catalizzare la coalizione e le diverse anime anche all’interno di Forza Italia»

Di seguito un’analisi del voto riferita al Comune di Paola e contestualizzata nell’ambito della Provincia di Cosenza, con particolare attenzione ai dati della Camera e del Senato. Il commento del coordinatore di Forza Italia Paola Giovanni Mannarino.

«Nel Comune e di Paola, la coalizione di Centro Destra a sostegno di Andrea Gentile, totalizza una percentuale pari a 31,51% e Forza Italia si attesta su un valore pari a 17,94%; sul versante Senato i valori rispettivamente sono pari a 30,81 e 18,21 per Forza Italia. Numeri sostanzialmente in linea con i risultati complessivi del Collegio uninominale camera 1 “Paola-Castrovillari” e con il collegio senato 2 “Cosenza”. A ciò si aggiunga che la coalizione di Centro Destra e Forza Italia, nel Comune di Paola, alla Camera totalizzano un numero di voti che in percentuale sono superiori a quelli del Collegio Plurinominale Camera denominato Calabria 1 (Proporzionale). In definitiva risultato positivo se si considera che, nel Comune di Paola, Forza Italia alle regionali del 2014, raccoglie il 18,23% dei voti con dato provinciale pari all’11,44%. Le percentuali raggiunte dal partito nelle recentissime elezioni politiche, quindi, sono superiori ai dati provinciali e in linea con lo storico delle regionali. Un grazie sentito a tutti gli elettori di Forza Italia.

Al di la di facili entusiasmi, è evidente che su questi risultati, molto ha influito la perfomance del candidato Andrea Gentile: nel Collegio Uninominale n. 1 “Castrovillari”, la coalizione di Centro Destra, totalizza una percentuale pari a 34%, Forza Italia si attesta sul 22,06%, i valori più alti dell’intera Provincia di Cosenza (Collegio Cosenza: coalizione 24,45% - Forza Italia 15,49% - Collegio Corigliano: coalizione 26,33 % - Forza Italia 13,59%). Questa circostanza ha permesso al candidato di totalizzare oltre 41.000 preferenze e “alzare” la media dei risultati della coalizione e di Forza Italia in Provincia di Cosenza. Infatti è facile verificare che escludendo dai calcoli il Collegio Paola Castrovillari, la percentuale della coalizione in Provincia di Cosenza sarebbe stata pari al 25,4% e quella di Forza Italia si sarebbe attestata al 14,5% e quindi pari (in negativo) alla media nazionale.

E’ opportuno e doveroso pure sottolineare come l’avv. Andrea Gentile, durante la recente competizione elettorale è riuscito a catalizzare la coalizione e le diverse anime anche all’interno di Forza Italia, svolgendo un ruolo analogo e unificante su tutto il Tirreno cosentino.

Purtroppo, nel collegio Paola-Castrovillari, la coalizione di Centro Sinistra, si è rivelata inesistente con appena il 14% dei consensi; la stessa coalizione ha ottenuto risultati inconsistenti anche nei comuni come Paola. La disfatta del centro sinistra con il drenaggio dei suoi consensi a favore del Movimento 5 stelle, pur in presenza di un risultato così importante, non ha permesso di raggiungere l’obiettivo al candidato. A riprova di ciò è facile osservare come, nei collegi dove la coalizione di Centro sinistra ha “tenuto”, a parità di percentuali ottenute, il candidato di centro destra è stato eletto; è il caso di Wanda Ferro a Vibo. Siamo comunque fiduciosi che tutto il lavoro fatto e gli ottimi risultati raggiunti da Andrea Gentile e dalla coalizione, a Paola e in tutti i comuni del collegio, darà i suoi frutti per Forza Italia e per le prossime scadenze elettorali».