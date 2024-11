Da anni alla guida del comune di Pianopoli, poco più di due mila abitanti a ridosso di Lamezia Terme, la famiglia Cuda ha deciso per le amministrative 2019 di puntare su una donna. Si tratta di Valentina Cuda, sorella di Gianluca, sindaco uscente e segretario provinciale del Partito Democratico.

Imprenditrice, moglie e madre, la candidata, che corre con la lista “il Ramoscello”, spiega la sua decisione di candidarsi così: «Amo le sfide! In questo caso la sfida è quella di riuscire a migliorare ancor di più il livello già altissimo di qualità della vita all'interno della mia comunità. Una sfida ardua poiché l'amministrazione uscente ha fatto un ottimo lavoro non tralasciando davvero nulla, ci lascia un paese modello, ben gestito, pulito, efficiente a portata di una società moderna. La sfida è proprio questa, rendere possibile l'impossibile». Qualora dovesse riuscire ad indossare la fascia tricolore, la candidata chiarisce di volere mettere immediatamente mano alla pianta organica del Comune: «Andranno in pensione diverse figure storiche di questo ente, dipendenti che hanno investito negli anni, insieme alle amministrazioni che si sono susseguite alla guida di questo paese, professionalità e cuore, oltre le loro competenze e ben oltre il loro orario lavorativo. Non sarà certamente semplice sostituirli poiché il loro lavoro è stato amore puro verso l'ente e verso la comunità, dei veri pilastri». Le chiediamo quali siano i punti di forza del suo programma: «I punti di forza del nostro programma sono tutti i punti contenuti in esso. Non si tratta di un libro dei sogni, ma di progetti che nei prossimi cinque anni saranno certamente realizzati e al termine dei quali riusciranno a far salire l'asticella della qualità di vita della nostra comunità».