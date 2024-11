«Vieni a cena con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio». È questo l’invito del Movimento 5 stelle che sta lavorando alacremente all’organizzazione della visita dell’ex vicepresidente del Consiglio dei ministri del Governo Conte, confermata per venerdì prossimo, 17 settembre.

La campagna elettorale entrata ormai nel vivo vede candidati, partiti e movimenti preparare il rush finale prima del voto del 3 e 4 ottobre prossimi, e le visite elettorali dei big dei vari partiti si faranno sempre più frequenti, anche perché la Calabria è l’unica regione al voto nella tornata delle amministrative di inizio ottobre.

Per quanto riguarda i pentastellati, la partita è anche doppia. Perché se da una parte si lavora per provare a superare lo scoglio dello sbarramento che fino ad oggi ha impedito l’ingresso del Movimento a Palazzo Campanella, dall’altra si profila il primo vero test per la nuova organizzazione territoriale che i 5 stelle si sono voluti dare in questa nuova fase, guidata da Giuseppe Conte.

Domenico Augliera, coordinatore della campagna elettorale del Movimento per il Reggino, già candidato alle regionali del 2020 e responsabile della comunicazione pentastellata, sta lavorando insieme agli attivisti per organizzare la giornata di venerdì prossimo. Tante le restrizioni da dover rispettare per una serie di incontri che vedranno con ogni probabilità Di Maio impegnato in un confronto con gli imprenditori nella sede di Confindustria, e poi a cena in un noto lido del lungomare reggino.

L’appuntamento è fissato per le 20,30 e l’iniziativa dal titolo “Il candidato che ti serve” vedrà la partecipazione del ministro degli Esteri, nella riedizione della classica “pizzata”, con i candidati regionali che serviranno gli ospiti a tavola. Non si tratta propriamente di un evento aperto al pubblico, e non lo potrebbe essere vista la presenza del ministro che sta comunque attraversando un periodo particolare, ma è rivolta soprattutto agli attivisti del Movimento, e se resterà qualche posto anche a chi eventualmente ne aveva fatto richiesta rimanendo in lista d’attesa. Il “posto” a tavola va prenotato, pagando una quota d’ingresso.

La serata sarà un modo per confrontarsi sui temi della campagna elettorale, e per Di Maio di conoscere più da vicino la realtà territoriale del Reggino.

Ma Di Maio è solo l’antipasto. Anche perché è confermata anche la due giorni in Calabria dell’ex presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, fissata al 21 e 22 settembre. Il capo politico del Movimento nella seconda giornata di visita potrebbe battere tutto il territorio metropolitano essendo atteso non solo a Reggio città, ma anche a Locri e Gioia Tauro.

Su questo però, al momento non c’è niente di certo. Si sta lavorando anche in questo caso per rendere fattibile questa prospettiva. Come del resto si sta lavorando per riuscire ad incastrare date e luoghi per accogliere anche l’ex ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel Governo Conte I, Danilo Toninelli.