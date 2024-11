Già assessore ai Lavori pubblici, è componente della Segreteria nazionale del Partito democratico. È tra i nove candidati in vista delle amministrative nella città dello Stretto

Angela Marcianò è uno dei nove candidati a sindaco in vista delle amministrative a Reggio Calabria. Ricopre l’incarico di professore universitario associato di Diritto del Lavoro e docente presso la Facoltà di Giurisprudenza di Messina e Reggio Calabria. È un avvocato giuslavorista. Sposata dal 2008, ha un figlio di tre anni.

Già assessore ai Lavori pubblici, legalità e trasparenza, politiche della casa, attuazione Protocollo Anac, dismissione del ghetto di Arghillà e abusivismo commerciale del comune di Reggio Calabria, insegna nella Scuola delle professioni legali dell’ Università Mediterranea. Ha redatto diverse pubblicazioni fra cui due lavori monografici su “La causa nei contratti di lavoro” pubblicata nella Collana diretta da Luisa Galantino e Salvatore Hernandez e L’associazionismo imprenditoriale nel moderno sistema delle relazioni industriali. Socia Aidlass – Associazione Italiana di diritto del Lavoro e della Sicurezza sociale.

È stata componente della “Commissione per l’elaborazione di proposte normative in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità” insediata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presieduta dal procuratore Nicola Gratteri. Vice coordinatore del Corso di laurea in Consulente del lavoro e Scienze dei servizi giuridici dell’Università degli Studi di Messina.

Ha ricevuto il Premio “Gens aurea” quale prestigioso riconoscimento a «personaggi illustri che nello svolgimento delle loro funzioni si siano distinti come validi esempi alle nuove generazioni». È componente della Segreteria nazionale del Partito democratico con deleghe connesse alla disciplina del Diritto del lavoro. È stata insignita del premio “Calabrese 2017” a seguito di un sondaggio aperto sul web. È inoltre membro del Comitato di Redazione della Rivista Scientifica “Variazioni sui Temi di Diritto del Lavoro”.