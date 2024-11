Scelta dal Laboratorio politico Patto civico, è in corsa per la fascia tricolore in vista delle elezioni nella città dello Stretto. Tra gli incarichi ricoperti, anche quello di membro di commissione straordinaria

Maria Laura Tortorella è la candidata a sindaco del Laboratorio politico “Patto civico” nella tornata elettorale in programma a Reggio Calabria. Si è laureata in economia e commercio con la votazione di 110/110 e lode accademica nel marzo 1987 presso l’università degli studi di Messina. Dopo l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista, nel 1992 ha conseguito anche l’abilitazione all’insegnamento di discipline aziendali, commerciali e giuridiche per gli istituti superiori. Nel maggio del 2003 ha ottenuto la seconda laurea in scienze politiche con indirizzo politico-amministrativo presso l’università degli studi di Messina. Nel 1987 ha vinto una Borsa di Studio Italsiel e partecipato al relativo Corso per programmatore a Roma ed insegnato, fino ad aprile 1988, Discipline aziendali, con nomina del Provveditore agli Studi di Treviso, presso Istituti Superiori in quella provincia.

Tra i vari incarichi, nel 1988, si è aggiudicata il concorso di v. consigliere di ragioneria presso il Ministero dell’Interno. Dopo aver frequentato il relativo corso di formazione semestrale presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione a Frascati (Roma), è stata assegnata alla prefettura di Trieste fino al febbraio del 1998, dove ha ricoperto, fra l’altro, il ruolo di ufficiale rogante dei Contratti anche per le Forze di polizia della provincia.

Sempre nel 1998 ha diretto l’Ufficio amministrativo-contabile della Scuola allievi agenti Polstato di Vibo Valentia e da giugno 2004 quello della Polfer di Reggio Calabria. Negli anni ‘90 alle elezioni comunali con la lista del Movimento civico Insieme per la città, è stata eletta nella I Circoscrizione.

Ha svolto e svolge diversi incarichi presso la Prefettura di Reggio Calabria ed è stata, componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune Rizziconi, agosto 2000/giugno 2003. Altri lavori sono stati portati a termine presso diversi comuni del Reggino, tra cui Condofuri e Gioia Tauro. Nel 2004 è stata docente per il Corso di formazione regionale quale “Addetto alla rendicontazione” – PorCalabria. Dall’anno 2008 è iscritta all’albo docenti del ministero dell’Interno ed ha insegnato in corsi del Ministero dell’Interno presso la Prefettura di Reggio Calabria e in Corsi di formazione decentrata per il personale contrattualizzato.

È componente del Comitato di coordinamento del Laboratorio politico Patto Civico di Reggio Calabria dall’aprile 2016 e coordinatore per il biennio 2016/2018. Le sono state riconosciute notevoli capacità relazionali, organizzative e di coordinamento sia nell’ambito lavorativo che in quello dell’impegno civico. Ha promosso ed organizzato per entrambi gli ambiti svariati seminari ed incontri pubblici su tematiche di legalità, cittadinanza attiva, partecipazione ed utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, nonchè assemblee pubbliche su tematiche tecniche specifiche presso Enti Locali (in materia di tributi ed opere pubbliche).