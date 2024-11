Klaus Davi entra in Consiglio comunale. La notizia viene confermata dal candidato a sindaco del centrodestra Antonino Minicuci che si congratula con il massmediologo per il risultato raggiunto: «Accolgo con piacere la notizia che vede Klaus Davi approdare nel nuovo Consiglio Comunale di Reggio Calabria in conclusione dello spoglio delle ultime sezioni».

Per Minicuci, impegnato nel ballottaggio finale con il sindaco uscente Giuseppe Falcomatà «il massmediologo conosciuto a livello nazionale, ben prima della campagna elettorale, ha sempre evidenziato il suo sincero legame con il nostro territorio. Sono certo del fatto che – aggiunge - grazie alle sue capacità professionali, Davi saprà rappresentare al meglio l’immagine di Reggio Calabria all’interno e all’esterno del Consiglio comunale».