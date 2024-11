Nel 2014 Massimiliano De Rose ci aveva già provato, ottenendo quasi il 14 per cento dei consensi, risultato insufficiente per arrivare al ballottaggio. Adesso correrà nuovamente per la carica di sindaco, alla guida di un nutrito gruppo politico collocato in opposizione a Marcello Manna.

Inaugurata la segreteria politica

Con l’inaugurazione della segreteria di Via Rossini, ha dato il via alla sua campagna elettorale. Almeno tre le liste su cui potrà contare: Rende Cambia Rende, sua diretta espressione, La Terza Rende, allestita dal consigliere comunale uscente Carlo Petrassi, e Idee in Circolo, in cui confluisce quella parte del Pd vicina alle posizioni del segretario cittadino dimissionario Francesco Adamo. Nello schieramento sarà presente con propri candidati, anche la componente ZonaDem di Mimmo Bevacqua. Anche incerta invece la scelta di Italia del Meridione. Trattative sono in corso con i referenti del movimento di Orlandino Greco. Ecco l'intervista a Massimiliano De Rose