Eleonora Cafiero, 43 anni, è l'unica donna in corsa per la carica di sindaco

È l’unica donna candidata a sindaco tra i nove aspiranti alla poltrona di primo cittadino. Eleonora Cafiero, 43 anni, corre sotto il simbolo del Movimento Noi, al debutto in una competizione elettorale. Impegnata per oltre dieci anni come capo segreteria della Chiesa delle celebrazioni ufficiali della Repubblica di Roma e coautrice di una serie di importanti progetti incentrati sulla cooperazione internazionale e la tutela dei diritti umani, nel suo curriculum può vantare anche una esperienza come manager di Dieta mediterranea, Green economy e Sostenibilità ambientale. È tra i fondatori del Movimento sturziano Noi.

Lavoriamo per riportare Rende al suo splendore

«Mi è stata attribuita una importante responsabilità – ha dichiarato subito dopo il deposito della lista - Sono grata al Movimento Noi per avere scelto una donna. La Calabria è terra difficile che mortifica quotidianamente il nostro ruolo e l’unica maniera che il mondo della politica ha per mostrare il suo lato migliore, è quello di testimoniarlo concretamente consentendo alle donne un’ampia rappresentanza in grado di essere determinante nelle scelte. Ora – ha aggiunto – è tempo di lavorare molto e bene per la prestigiosa città di Rende e per ricondurla al suo originario splendore determinato, soprattutto, da una vita politica lungimirante e incentrata sui valori della civiltà cristiana che pone al centro la famiglia, i giovani, il lavoro, il diritto alla salute, la tutela dell’ambiente».

L’elenco dei candidati

Anna Latorre

Fedele Serpe

Michelina Maria Daniela Lorusso (detta Daniela)

Egidio De Sossi

Rosanna Corso

Paolo Ferrari

Flora Caruso

Ugo Lanzafame

Cinzia Filice

Luigi Vizza

Raffaella Cavaliere

Giuseppe Carofalo (detto Pino)

Manuela Capalbo

William Domenico Roberts

Isabella Dodaro

Franco Alfredo Filippelli