Pensa alla fase due Marcello Manna, a proseguire la sua esperienza di sindaco di Rende, per concludere i progetti già avviati nella consiliatura ormai indirizzata verso il tramonto, ma anche per metterne in cantiere di nuovi. Nelle sei liste che ne sostengono la ricandidatura il civismo si lega ai partiti espressione del centrodestra, non a caso in sala sono presenti il coordinatore di Forza Italia Gianluca Gallo e Fausto Orsomarso, espressione del partito di Giorgia Meloni.

Manna non risparmia stilettate ai suoi avversari politici, anche a quelli con cui aveva condiviso parte del suo percorso da sindaco. Annuncia di aver lasciato i conti in ordine e di voler avviare l’iter di definizione del Piano strutturale. E replica a chi lo accusa di un sospetto attivismo da campagna elettorale, dicendosi anche fiducioso di poter vincere al primo turno. Ecco l'intervista