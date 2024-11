Colpo di scena alle primarie per l’indicazione del sindaco del centrosinistra di San Giovanni in Fiore. L’uomo di Mario Oliverio, l’uscente Pino Belcastro, è stato sconfitto dal giovane avvocato Domenico Lacava, presidente uscente del Consiglio comunale. Un colpo amaro per l’ex presidente Oliverio che ha spinto molto su Belcastro, suo fedelissimo, convincendo le sue truppe a schierarsi apertamente, anche con il sostegno dei socialisti che sono in maggioranza con Belcastro al comune.

Risultato quindi molto negativo per Oliverio nella sua San Giovanni. Del resto il sindaco uscente Belcastro aveva perso pezzi importanti della sua bulgara maggioranza, tanto che nell’ultimo anno era quasi impossibile tenere i consigli comunali. Ma questo non ha impedito a Belcastro di insistere sulla sua ricandidatura, forte del sostegno di Mario Oliverio. Inutile il tentativo della Federazione del Pd di Cosenza di portare avanti una candidatura di superamento (si era fatto il nome dell’ex parlamentare Franco Laratta), ipotesi che piaceva a Lacava pronto a ritirare la sua candidatura. Anche i socialisti con Incarnato hanno fatto quadrato su Belcastro.





Lacava ha fatto una dura battaglia per un forte cambiamento, ricevendo il sostegno delle anime più nuove del pd sangiovannese, con il supporto anche di Franco Laratta e degli ex popolari. Molto sostenuto il consenso nella città per l’avvocato che in questi 5 anni ha portato avanti molte battaglie. La vittoria quindi è tutta sua. Un dato a sorpresa, con un’ottima partecipazione di votanti, circa le 1400 elettori in una caldissima domenica di agosto. Totali definitivi delle primarie chiuse in piena notte: Lacava 695 voti; Belcastro 667; 5 nulle; 1 bianca.