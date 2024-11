Nel giorno di Ferragosto ha compiuto 44 anni. Rosaria Succurro è nata e cresciuta a San Giovanni in Fiore dove si è diplomata al liceo scientifico. Gli studi universitari, è laureata in discipline economiche e sociali, ed il lavoro l'hanno poi condotta a Cosenza.

L'esperienza amministrativa

Dal 2011 è entrata a far parte della giunta comunale di Palazzo dei Bruzi. È l'unico membro dell'esecutivo rimasto in carica per l'intero periodo delle due consiliature guidate a Cosenza da Mario Occhiuto in qualità di assessore alla comunicazione, turismo e marketing territoriale.

Candidatura unitaria

Sono cinque le liste che ne sostengono la candidatura a sindaco. È riuscita a coagulare l'appoggio di quasi tutto l'arco del centrodestra: nella coalizione figurano con il proprio simbolo sia Forza Italia, sia Fratelli d'Italia. Gode anche del sostegno della presidente della Regione Jole Santelli.

La riapertura del Florens

La riapertura della scuola di alta formazione Florens, per le professioni turistiche e dell'artigianato storico, è il suo pallino, unitamente al rilancio della figura dell'Abbate Gioacchino. Nel programma anche un rafforzamento del presidio ospedaliero, punto di riferimento per l'intero altopiano silano.

I candidati

Forza Italia

Loria Claudia, Guzzo Giovambattista, Angotti Angela, Granato Paolo, Bibiani Rossana, Ambrosio Giovambattista, Scarcelli Franco, Lopez Giovanna, Spina Iaconis Paolo, Simari Cristian, Marano Roberto, Bitonti Cristian, Nicastro Samuela, Debora Mannella, Sganga Sara

Fratelli d'Italia

Marzia Andali, Matteo Aprigliano, Antonio Ciccone, Giuseppe Gallo, Antonio Nicoletti, Salvatore Oliverio, Marco Piccolo, Nadia Sibio, Cristian Venneri, Guglielmo Milizia Santoro, Vittorio Secreti, Alessia Pagliaro, Teresa Armenis, Denise Mannarino, Maria Caterina Olivo

San Giovanni Capitale

Luigi Foglia, Giovan Battista Allevato, Rosa Audia, Francesca Benincasa, Giancarlo Bitonti, Pina Caputo, Valentina Pia De Masi, Angelina De Simone, Luigi Guarascio, Francesco Guido, Maurizio Lopez, Guendalina Marasco, Giovambattista Orlando, Alessia Pagliaro, andrea romano, Leonardo Talerico.

Rosaria Succurro Sindaco

Patrizia Carbone, Luigi Ambrosio, Giovanni Straface, Sabrina Musardo Gracco, Antonella Barberio, Gianluca catani, Giuseppe Scigliano, Antonello Martino, Sergio Allevato, Bruna Pisanelli, Valentina Lupinacci, Sergio Lopez, Tommaso marazita, Saveria Serra, Loredana Barbuto, Giovanni Fragale

Il Fiore di San Giovanni

Daniela Astorino, Maria Belcastro, Salvatore Cocchiero, Saverio Foglia, Francesco Fragale, Noemi Guzzo, Enzo Iaquinta, Francesco Lico, Antonio Lopetrone, Pasquale morrone, Lucia nigro, Amelia Rosa oliverio, Antonio Piccolo, Filomena Puleio, Alessandro Spina, Antonio Veltri