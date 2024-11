«A chiarimento di un articolo uscito sul sito LaC news24.it dal titolo “San Giovanni in Fiore, l’ultimo schiaffo del Pd a Mario Oliverio” tengo a precisare quanto segue: Domani sarò a San Giovanni in Fiore a sostenere la candidatura a sindaco di Domenico La Cava». Sono le parole con cui il presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci risponde a un articolo del nostro giornale che dava conto della sua partecipazione alla chiusura della campagna elettorale a San Giovanni In Fiore in favore del condidato a sindaco del Pd Domenico La Cava.

Iacucci sostiene che sarà nell'importante centro della Sila cosentina «non con chi divide, ma per chi unisce: uno slogan scelto dal Partito Democratico per la campagna elettorale delle elezioni amministrative 2020 e che riassume i motivi per cui tutto il Pd unito è, e sarà presente, a San Giovanni in Fiore. Sono stato chiamato dal PD per sostenere Domenico La Cava, un candidato scelto democraticamente dalle primarie».

«Non ci sono distanze da marcare, non ho nemici giurati, tantomeno l’ex presidente Mario Oliverio - sottolinea Iacucci - che milita nel mio stesso partito e con il quale ho collaborato lealmente per tantissimi anni condividendo esperienze esaltanti. Mi auguro di ritrovarlo a San Giovanni in Fiore anche perché sono sicuro che segue questa campagna elettorale ed è impegnato in prima linea a sostegno del candidato unitario del Partito Democratico».