C’è fiducia nel Pd di San Giovanni in Fiore sul superamento delle contrapposizioni interne dopo il risultato delle primarie per la scelta del sindaco, primarie vinte dal giovane avvocato Domenico Lacava. «Il clima è buono, si sta lavorando insieme per una forte presenza del Pd alle imminenti amministrative», afferma il Coordinamento del Pd di San Giovanni in Fiore, guidato da Pietro Lecce.



Confermato anche l’impegno dell’ex presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, in favore dell’unità del centrosinistra. Sottolineato anche l’impegno del sindaco uscente Giuseppe Belcastro che nel frattempo presenta il bilancio di fine mandato. Si attende ancora la decisione del Partito Socialista sulla possibilità di appoggiare Lacava.

L’impegno del Pd è quello di fare liste forti e rinnovate, a sostegno del candidato sindaco Domenico Lacava, per bloccare l’avanzata delle destre.



San Giovanni in Fiore è in questi giorni al centro dell’interesse politico anche della Giunta Regionale. Nel tentativo di unire il centrodestra locale diviso in più fazioni, sono venuti sul posto gli assessori regionali Orsomarso, Gallo e Talerico, mentre la presidente Santelli ha personalmente voluto la candidatura a sindaco di Rosaria Succurro, attualmente assessore comunale a Cosenza.

Ancora una settimana di tempo per chiudere possibili accordi unitari a destra e a sinistra.