La lista di Klaus Davi ha raggiunto il numero di quaranta sottoscrizioni della sua lista denominata "San Luca Klaus Davi sindaco". Lo afferma lo stesso Davi sottolineando che è stato raggiunto il numero necessario per potere presentare la lista alle prossime comunali. Tra i candidati della lista figura anche Carlo Tansi, ex dirigente della protezione civile della Regione Calabria, attualmente ricercatore al Cnr. Tansi noto a livello nazionale per le sue denunce di abusi edilizie, illegalità, irregolarità nel settore ambientale ha sostenuto di avere scelto «di condividere l'impegno con Klaus perché il suo mi sembra un segnale chiaro e importante di legalità; di volontà di impegno sociale in Calabria. San Luca non è un comune qualsiasi è un comune teatro in passato di fatti gravissimi che non possono essere dimenticati ma ora c'è la chiara volontà della gente di San Luca di dare un segnale di legalità e di svolta per questo ho pensato che fosse importante prendere parte a questa avventura mettendoci la faccia».