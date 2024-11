È Davide Zicchinella il nuovo sindaco di Simeri Crichi, in provincia di Catanzaro. Il sindaco uscente di Sellia, con la lista “Cambiamo Simeri Crichi” ha conquistato il 42,69% delle preferenze, imponendosi così sugli altri due sfidanti: Luigi Talarico per “Uniti per Simeri Crichi” (25,95% dei voti) e Giuseppe Canistrà per “Simeri Crichi nel Cuore" (31,36% dei voti).

Il comune catanzarese è tornato al voto nelle giornate di ieri e oggi dopo lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, avvenuto nel 2021. Le urne sono rimaste aperte fino alle 15 di oggi, poi lo spoglio delle schede. L'affluenza è stata del 75,06% a Simeri Crichi (precedente 81,04%).