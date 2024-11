L'elenco degli aspiranti consiglieri comunali che correranno al fianco della candidata a primo cittadino. Alle 12 il termine ultimo per la presentazione

È stato il centrodestra, a sostegno del candidato sindaco Maria Limardo, a fare la sua mossa depositando ieri all'Ufficio Protocollo del Comune di Vibo Valentia le prime due liste: Forza Italia - Berlusconi per Limardo che fa capo al partito azzurro e, dunque, al senatore Giuseppe Mangialavori e Rinasci Vibo con Limardo Sindaco, ispirata dall’ex assessore Tonino Daffinà.

Forza Italia – Berlusconi con Limardo

1. Brasca Caterina (cl. '71)

2. Nesci Maria Rosaria (cl. '86)

3. Muratore Giuseppe Roberto (detto Pino) (cl. '53)

4. Servelli Ivan (cl. '81)

5. Scriva Antonio (cl. '75)

6. Tedesco Francescantonio (detto Franco) (cl. '68)

7. Ierfone Angela (cl. '70)

8. Mio Francesco, Maria (cl. '65)

9. Fedele Ivana (cl. '81)

10. Guarino Alessandro (cl. '75)

11. Putrino Nazzareno Valentino (detto Rino) (cl. '62)

12. Franzè Katia (cl. '73)

13. Sorrenti Filippo Vittorio (cl. '56)

14. Riga Silvia Lara (cl. '74)

15. Fusino Zelia (cl. '65)

16. Ciro Stefano (cl. '74)

17. Vartuli Pasquale (cl. '45)

18. Corrado Maria Carmosina (cl. '73)

19. Barati Alì (cl. '51)

20. Fanelli Giusi (cl. '79)

21. Falduto Rossana (cl. '63)

22. Cuzzucoli Giuseppe (cl. '81)

23. Speziale Patrizia (cl. '79)

24. Lo Gatto Raffaele (cl. '50)

25. Russo Giuseppe (cl. '79)

26. Naso Agostino (cl. '80)

27. Russo Rosario (detto Sarino) (cl. '75)

28. Fazio Donatella (cl. '64)

29. Colloca Giuseppina (detta Giusy) (cl. '80)

30. Francica Domenico (detto Mimmo) (cl. '68)

31. Devito Elisabetta (cl. '73)

32. Prestinenzi Luigi (cl. '73)

Rinasci Vibo con Limardo Sindaco

1. Barbuto Giuseppina (detta Giusy) ('77)

2. Borello Salvatore (detto Antonio) ('93)

3. Cardamone Gabriella ('86)

4. Caronia Antonio ('55)

5. Curtosi Valentina ('92)

6. D’Ambrosio Rossana ('90)

7. De Cristofaro Bibiana ('80)

8. Di Donato Silvana ('55)

9. Di Fede Mario ('60)

10. Falduto Domenico ('68)

11. Franzé Sandro Renato ('60)

12. Greco Vincenza (detta Enza) ('67)

13. Grillo Giuseppina (detta Giusy) ('73)

14. Iannello Matteo ('73)

15. Iorfida Raffaele (detto Lele) ('64)

16. La Gamba Gregorio ('77)

17. Lo Bianco Anthony ('94)

18. Lo Schiavo Serena ('89)

19. Moscato Elena ('79)

20. Petracca Giuseppe ('97)

21. Polistina Gregorio (detto Polistena) ('63)

22. Raffaele Valentina ('77)

23. Ramondino Carmela ('80)

24. Repaci Annarita ('79)

25. Ruscio Pasquale ('60)

26. Russo Luciano ('65)

27. Schirripa Mariaelena ('78)

28. Scigliano Girolamo Rosario ('57)

29. Talarico Aurora ('98)

30. Romano Rosalba Nazzarena (detta Rosalba) ('63)

31. Borello Maria Concetta Rita ('62)

Dopo le liste Rinasci Vibo e Forza Italia è stata la volta della formazione messa in piedi dall’ex dirigente del Partito democratico Vito Pitaro nella quale trovano posto 5 dei 6 ex consiglieri comunali dello stesso partito ad eccezione dell’ex capogruppo Giovanni Russo. Oltre ai consiglieri comunali uscenti nella stessa formazione hanno trovato posto anche diversi ex iscritti e militanti del Pd che ora hanno sposato la causa del centrodestra.



Città Futura con Limardo

1. Tucci Danilo (cl. '92)

2. Barbuto Pasquale (cl. '60)

3. Barilaro Giuseppe (cl. '77)

4. Bianco Laura (cl. '86)

5. Bonaddio Antonello (cl. '80)

6. Bova Francesco, Dario (cl. '87)

7. Contartese Pasquale (cl. '67)

8. Cortese Bruna (cl. '86)

9. Cutrullà Giuseppe (cl. '87)

10. D’Elia Chiara (cl. '99)

11. De Lorenzo Rosanna (cl. '62)

12. Esposito Giuseppe (cl. '74)

13. Fortuna Anna Rita (cl. '77)

14. Grillo Domenico (cl. '84)

15. Lampasi Daniela (cl. '68)

16. Lo Bianco Francesca (cl. '76)

17. Lo Bue Mariassunta Rosaria (cl. '90)

18. Massaria Antonia (cl. '80)

19. Mazzini Francesca (cl. '82)

20. Messina Tiziana (cl. '77)

21. Mobilio Vincenzo (cl. '58)

22. Murdà Francesca (cl. '95)

23. Nicolini Giuseppe (cl. '89)

24. Piro Biagio (cl. '61)

25. Roschetti Antonino (cl. '71)

26. Russo Roberto (cl. '83)

27. Tavella Rosaria (cl. '85)

28. Termini Gerlando (cl. '84)

29. Trapani Maria (cl. '74)

30. Trentacapilli Nazzarena Antonia (cl. '54)

31. Tulosai Elisabetta (cl. '89)

32. Ursida Stefania (cl. '69)



Sono 26 i candidati alla carica di consigliere della lista Forza Porto Santa Venere, rappresentativa dei territori marini di Vibo Valenti. Nella lista trova posto, tra gli altri, anche l’ex assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Lombardo.

Forza Porto Santa Venere – Maria Limardo

1. Pugliese Luciano (classe ’78)

2. Arena Luciano (’49)

3. Artusa Gaetano (’72)

4. Rotino Daniela (’51)

5. Polistina Domenico (’90)

6. Aiello Roberto (’81)

7. Mattei Daniela (’89)

8. Melluso Gildo (’80)

9. Simiele Nicola (’75)

10. Diano Arianna (’84)

11. Palmieri Cinzia (’84)

12. Di Betta Nicola (’66)

13. Nusdeo Vito (’84)

14. De Leonardo Nicola (’64)

15. Franzè Raffaele (’88)

16. Bellezza Laura (’82)

17. Calabria Giuseppe (’78)

18. Canfarotta Fabio Gaetano (’79)

19. Zaccaria Katia (’88)

20. Vaccalluzzo Fatima (’79)

21. Chiaravalloti Rosa (’76)

22. Colace Antonio (’69)

23. Parise Francesco (’75)

24. Barbieri Antonella Maria (’62)

25. Liotti Nicola Christian (’75)

26. Lombardo Lorenzo (’76)

Servire Vibo – Liberi e forti

1. Scarano Salvatore (classe ’84)

2. Lo Torto Nicola (’81)

3. Cataudella Paola (’85)

4. Medini Laura (’89)

5. Artuso Antonella (‘81)

6. Barbieri Daniele (’71)

7. Di Prima Alessio (’89)

8. Cigaina Giuseppina (detta Giusy) (’64)

9. De Renzo Carmelo (’70)

10. D’Ippolito Jessica (’94)

11. Vangeli Antonio (’66)

12. Fabroni Fabiana (’80)

13. Lo Bianco Maria Rosa (’71)

14. Barbieri Nicoletta (’91)

15. Maiolo Pier Giuseppe (’79)

16. Nesci Caterina (’81)

17. Pontoriero Greta (’93)

18. Natalia Raffaele (’62)

19. Tondo Irene (’93)

20. Pujia Francesco (’65)

21. Furlano Maria (’82)

22. Trovato Angela (’75)

23. Consoli Nadia (’84)

24. Lombardo Paolo (’86)

25. Minniti Michele Giacomo (’53)

26. Mirabello Noemi (’95)

27. Grasso Emanuele (’94)

28. Deodato Rosa Silvestrina (’43)

29. Manco Maria Teresa (’76)

Vibo Valentia da vivere con Limardo

1. Ferraro Maria (detta Luana) (classe ’80)

2. Scrugli Lorenza, Stefania (’70)

3. Di Gesu Antonella (detta Vania) (’85)

4. Casuscelli Onofrio (’69)

5. Messina Francesco Nazzareno (’91)

6. Proto Lorenzo (’97)

7. Brasca Tiziana (’74)

8. Dusci Valentina (’96)

9. Galloro Antonio (’74)

10. Manzella Andrea (’91)

11. Lico Celeste (’95)

12. Romano Mattea (detta Tina) (’62)

13. Paura Luigi (’74)

14. Gambardella Antonio Pasquale (’68)

15. Carnovale Claudia Caterina (’66)

16. Guerrera Gilda (‘94)

17. Garcea Marco (’88)

18. Potenza Marco (’01)

19. Bertuccio Debora (’92)

20. Grillo Giudy (’87)

21. Carchedi Marcella (’73)

22. D’Ambrosio Cristiano Carmelo (’68)

23. Sorbilli Maria (’64)

24. Malfarà Valeria (’81)

25. Accorinti Daniela (’70)

26. D’Agostino Antonio (’95)

27. De Luca Giuseppe (’98)

Fratelli d'Italia – Maria Limardo

1. La Grotta Maria Rosaria

2. Amato Maria Teresa Antonella

3. Anello Raffaele

4. Arena Antonella

5. Carè Bruno Giovanni

6. Colloca Filippo

7. Cosentino Emanuela

8. Curello Leoluca Antonio

9. Davolo Martina Alessia

10. Di Venti Maria

11. Falduto Michele

12. Fassari Floriana

13. Forte Alessio

14. Fortuna Daniele Antonio

15. La Gamba Antonino

16. Lo Gatto Giovanna

17. Manco Elisabetta

18. Mazzitelli Giuseppe

19. Miceli Domenico

20. Preta Gaetano

21. Pugliese Valentina

22. Pugliese Donatella

23. Schiavello Antonio

24. Serra Nazzareno

25. Sganga Giulio Alberto

26. Squillace Saveria Francesca

27. Tavella Danila

28. Vinci Antonio

UDC – Maria Limardo

1. Console Domenico

2. Annetta Pietro

3. Bentivoglio Rossella Liberata

4. Bruni Vincenzo

5. Camillò Rita

6. Carioti Lina Paola

7. Catania Michele

8. Corigliano Francesco

9. Cuccione Alessandro

10. Daniele Marielisa

11. Doria Emanuela

12. Evoli Alessandro

13. Fatelli Elisa

14. Febbraro Teodoro Rino

15. Fera Ylenia Maria

16. Florio Raffaele

17. Greco Angelo

18. La Gamba Anna Maria

19. La Monica Maria Antonietta

20. Loscrì Maria Concetta

21. Macrì Antonino

22. Mancuso Raffaele Luciano

23. Martino Giuseppe

24. Mesiano Giulia

25. Mesiano Marco

26. Mirabello Rosario

27. Pasceri Desireé Antonietta

28. Scuticchio Antonio

29. Tino Donatella

30. Tino Giuseppe

31. Tino Marisa

32. La Gamba Mariella

LEGGI ANCHE:

Elezioni a Vibo, ecco i candidati nella lista a sostegno di Santoro (M5s)

Elezioni a Vibo, pronte le liste a sostegno di Stefano Luciano

Elezioni a Vibo, presentata la lista a sostegno di Francesco Belsito