Un uomo, di cui al momento non si conosce l'identità, avrebbe proferito parole minacciose all'indirizzo del candidato sindaco del centrodestra alle elezioni comunali di Vibo, Maria Limardo, dando in escandescenze nei pressi dell'abitazione di quest'ultima. Quindi, appurato che la destinataria dei suoi improperi non si trovava in casa, sarebbe ripartito a bordo del furgone con il quale era giunto sul posto. Maria Limardo, che si trovava in compagnia di amici nel momento in cui si è verificato l'episodio, è stata informata di quanto accaduto da un suo congiunto che aveva assistito alla scena. La stessa si è detta molto turbata condannando il clima di forte tensione assunto dalla campagna elettorale ormai alle sue battute finali e ha annunciato che presenterà a breve una formale denuncia alle autorità.