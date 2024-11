Per le amministrative ha votato il 16,76%. In testa la provincia di Crotone, in coda Reggio Calabria

Arrivano i primi dati sull’affluenza alle urne per le elezioni europee e amministrative. I numeri diffusi dal Viminale alle ore 12 parlano di un 16,76% di votanti per le Comunali e di un 10,72% per le Europee, in lieve crescita rispetto al 10,30% delle precedenti. Nel dettaglio la provincia con la percentuale più alta per le amministrative è Crotone (19,63%), seguono Cosenza (17,36%), poi Vibo Valentia (16,23%) e Reggio Calabria (15,09%). Il dato di Catanzaro non è pervenuto.

Per le Europee a guidare è Cosenza (12,68%), poi Catanzaro (11,70%), Vibo Valentia (10,32%), Crotone (10,12%) e Reggio Calabria (8,56%).

Prosimo aggiornamento alle 19.