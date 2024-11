L’ex sindaco Paolo Mascaro e il promoter Ruggero Pegna. Sono questi i due candidati a sindaco di Lamezia Terme che potrebbero contendersi la fascia tricolore di Lamezia nel ballottaggio del prossimo 24 novembre.

Mascaro, candidato con due liste civiche, ha al momento con sé quasi 40,46 per cento dei consensi, seguito da Ruggero Pegna, candidato con Fratelli d’Italia, Forza Italia e Udc, con il 26,96. Medaglia di bronzo per il candidato del Partito Democratico Eugenio Guarascio con il 18,85 per cento. 8,34 per cento di preferenze per il candidato del centrosinistra Rosario Piccioni, 5,08 per l’esponente di destra Massimo Cristiano e 4,81 per il pentastellato Silvio Zizza.

A recarsi alle urne solo metà città. Alla chiusura dei seggi aveva infatti esercitato il proprio diritto al voto il 54,99 per cento dei votanti. Una delle affluenze più basse mai registrate, che parla chiaramente di una disaffezione dalla politica dopo il terzo scioglimento per infiltrazioni mafiose e due anni di un duro e sofferto commissariamento.