In Calabria si vota in 49 comuni per il rinnovo delle amministrazioni. Nel comune più popoloso, Locri, si è registrata un'affluenza del 14,90%

Seggi aperti dalle 7 alle 23 anche in Calabria nei 49 comuni chiamati al voto per il rinnovo delle amministrazioni. Alle il dato sull’affluenza non raggiunge il 17%. A Crotone sono andati alle urne quattro comuni. Alle dodici hanno votato il 20,76 degli aventi diritto, con un aumento considerevole rispetto alle ultime consultazioni, alle quali si era registrata un’affluenza l’11,93%. A Catanzaro sono andati a fuoco 12 comuni e hanno votato il 17,31 degli aventi diritto (12,29% alle ultime elezioni). A Cosenza si vota per rinnovare 16 consigli comunali; l’affluenza alle 12 è del 19,35% (13,78 nella tornata precedente). A Reggio Calabria (14, 57% alle 12) si vota in 11 comuni. Nel più popoloso, Locri l’affluenza è aumentata rispetto a cinque anni fa, raggiungendo quota 14,90% (10,11% nel 2013). A Gioiosa Jonica affluenza quasi duplicata, con il 17,04%. A Catanzaro si vota in 12 comuni. L’affluenza alle 12 è del 17,31% rispetto al 12,29% delle ultime elezioni. Infine Vibo Valentia, dove si vota in sei comuni. Sono andati a votare il 12,70% degli aventi diritto rispetto all’ultimo dato del 10,65%.