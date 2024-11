Tappa in diversi comuni del Cosentino per il titolare del dicastero Rapporti con il Parlamento. L'arrivo è atteso a Paola domani mattina

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, sarà in Calabria a sostegno del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni amministrative. Lo comunica Massimo Misiti, deputato del Movimento Cinque stelle e coordinatore della campagna elettorale per le regionali. Queste le tappe previste:

ore 11 a Paola - Comune, sala del S.Agostino

- Comune, sala del S.Agostino ore 15 a Santa Maria del Cedro – Azienda Forman

– Azienda Forman ore 16 a Scalea – Comune, sala consiliare

– Comune, sala consiliare ore 17.15 a Praia a Mare – Piazza Italia -

– Piazza Italia - ore 19.30 a Castrovillari – Sede del Movimento 5 Stelle.

Nei giorni addietro la Calabria ha ospitato il leader pentastellato nonché ex premier Giuseppe Conte. Mentre oggi la nostra regione ha accolto l’esponente della Lega Matteo Salvini, impegnato in visite tra il Catanzarese e il Crotonese.