Nessun turno di ballottaggio, prima volta per il neonato municipio di Casali del Manco. Elezioni saltate a San Luca dove non è stata presentata alcuna lista. Alle 19 l'affluenza in Calabria non raggiunge il 45%

Seggi aperti dalle ore 7 di questa mattina anche in Calabria nei 49 comuni chiamati al voto per il rinnovo delle amministrazioni. Il maggior numero dei municipi interessati ricade nella provincia di Cosenza dove si vota per eleggere 16 nuovi sindaci.

La prima volta di Casali del Manco

Tra questi dalle urne verrà fuori il nome del primo sindaco di Casali del Manco, il nuovo ente nato nel maggio dello scorso anno dalla fusione di Spezzano Piccolo, Trenta, Casole Bruzio, Pedace e Serra Pedace e che conta adesso 9.791 abitanti di cui 8.277 aventi diritto al voto. Sempre in provincia di Cosenza i municipi di maggiori dimensioni per numero di residenti sono Cariati e Castrolibero.

In provincia di Reggio il centro più piccolo e quello più grande

Il centro più piccolo ricade invece in provincia di Reggio Calabria. Si tratta di Candidoni dove gli elettori sono appena 294. Sempre in provincia di Reggio Calabria, dove si vota in 11 comuni, ricade anche il municipio di maggiori dimensioni, quello di Locri. Urne aperte inoltre in 12 comuni della provincia di Catanzaro, in 6 comuni della provincia di Vibo Valentia e in quattro comuni della provincia di Crotone.

Nessuna lista a San Luca e in altri sette comuni italiani

Come più volte sottolineato negli ultimi giorni, ancora una volta il Viminale ha dovuto rinviare le elezioni a San Luca dove nessuna lista è stata presentata. Non si tratta comunque di un caso isolato. Identico episodio si registra in 5 comuni della Sardegna, uno della provincia di Como e uno della provincia di Agrigento. Nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti è possibile esprimere la doppia preferenza di genere. I seggi chiudono alle ore 23. Poi si procederà allo spoglio.