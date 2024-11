La neo deputata pentastellata spera veramente di poter fare qualcosa di concreto per Crotone, e non vede l'ora di iniziare a lavorare

Ancora fa quasi “fatica” a pensare al fatto di essere diventata onorevole: è la neo deputata crotonese, l'avvocato Elisabetta Barbuto, eletta nella file del Movimento 5 Stelle nella tornata elettorale dello scorso 4 marzo, con il 49,7% di consensi. Fiorentina di nascita, ma crotonese da sempre, ed è proprio nel capoluogo pitagorico che vive e svolge l'attività forense insieme a quella di insegnante di diritto. La Barbuto è inoltre membro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotone.

«Mi sento ancora frastornata – ha dichiarato la neo parlamentare pentastellata – perchè non avrei mai pensato nella mia vita di dover assumere questo ruolo, però sono molto felice e spero veramente di poter fare qualcosa di concreto per la mia città, e non vedo l'ora di iniziare a lavorare».



Le prime istanze del territorio da portare a Montecitorio, ha dichiarato la Barbuto, sono quelle che riguardano la mobilità, a partire dalle strade, la ferrovia e dall'aeroporto: su quest'ultimo, le candidate grilline avevano già firmato con il Comitato Cittadino Aeroporto un impegno per condividere le iniziative mirate alla riapertura totale dello scalo. Oltre ai temi della mobilità, bisogna puntare «al rilancio della nostra città – continua – che deve avvenire in maniera totale. Non vorrei illudermi di essere la panacea di tutti i mali, però sicuramente posso dire che sarò molto determinata in questo campo e con questo obiettivo».

Come nella professione legale, anche l'attività di parlamentare è molto delicata e richiede la giusta motivazione e il giusto coraggio a rappresentare tutte le problematiche che affliggono tutti i cittadini, non ovviamente solo chi supporta e ha supportato il Movimento: «in questo senso – ha dichiarato la Barbuto – mi ritengo fortunata di aver avuto l'esperienza, che è quella della mia attività professionale, che mi ha posto nelle condizioni di studiare determinate situazioni al fine di valutare le soluzioni ottimali e migliori nell'interesse della collettività».

La neo deputata ha tenuto a ringraziare tutti coloro che hanno dato fiducia al Movimento 5 Stelle e nel programma di governo e condivide quanto affermato dal leader Luigi Di Maio in merito alla nascita di una Terza Repubblica, quella dei cittadini.