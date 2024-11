«Stiamo preparando la campagna elettorale per la Regione Calabria». Così in una nota il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. «Abbiamo il dovere di riconquistare la Regione Claabria e di vincere con un bel risultato di Forza Italia, per onorare la memoria di Jole Santelli, e per dare ai calabresi un grande presidente come sarà il nostro Roberto Occhiuto».