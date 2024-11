Un risultato del centrodestra quasi scontato in questa campagna elettorale, così come i voti per il neopresidente della Regione Roberto Occhiuto. Meno prevedibile il risultato della Lega, soprattutto nella provincia di Cosenza. È quanto afferma in una nota l’avvocato Emma Staine, già candidata del Carroccio alle nazionali e alle europee, da pochi mesi anche componente del Cda di Fincalabra. «Contrariamente a ogni previsione la Lega ha riconfermato il numero quattro, la sorpresa è stata soprattutto l’elezione di Liozzo che ha superato di ben mille voti l’uscente Molinaro. Dato curioso – sottolinea Staine – è quello della Presila. Un dato importante, primo partito a Celico con 253 voti e 150 preferenze a Casali del Manco».