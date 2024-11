È quanto emerge dalla riunione tenutasi ieri sera in modalità on line. Tutte le forze politiche partecipanti hanno indicato unitariamente la ricercatrice e docente universitaria

«I partiti, i movimenti ed i gruppi politici e civici che si riconoscono nei valori riformisti e progressisti del centrosinistra hanno proposto unitariamente la candidatura alla guida della Regione Calabria ad Amalia Bruni, ricercatrice e docente universitaria conosciuta in tutto il mondo per le sue scoperte scientifiche».

È quanto si legge in una nota delle forze del centrosinistra che si sono riunite ieri stasera, in modalità on line, per discutere della candidatura di Amalia Bruni.

«Il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Articolo Uno, il PSI, Io resto in Calabria, il Centro Democratico, i Verdi, i Repubblicani, Demos, A testa alta, Calabria civica - prosegue la nota - si incontreranno nuovamente martedì e mercoledì per continuare la discussione sul tipo di progetto politico da consolidare intorno alla candidatura».