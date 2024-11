Dinnanzi all’ennesima richiesta di Mario Oliverio che lo invita ad un passo indietro da fare insieme rimane piuttosto perplesso e non lo nasconde Pippo Callipo, anzi lo dice chiaramente per poi chiedersi e chiedere ai giornalisti che questa sera, a Catanzaro, lo hanno attorniato in occasione di una iniziativa del Pd provinciale: «Dopo che faccio il passo indietro io che facciamo? Troviamo un altro candidato? Quindi è una questione personale con Callipo? Se c'è qualcosa lo dicesse ai vertici del Pd, che sicuramente hanno ben analizzato la situazione». Tira e tirerà dritto, insomma, il re del tonno, peraltro per nulla impensierito del sondaggio diffuso ieri che lo vede indietro rispetto alla coalizione di centrodestra. «Il sondaggio vero per me sarà il 27 gennaio mattina. Poi, non sappiamo quanti saranno i centrodestra che ci saranno di fronte, noi siamo in crescita e lo vediamo dal movimento delle persone, dall'interesse, dalle chiamate per creare comitati in tutta la Calabria. Speriamo bene».