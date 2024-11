L'ex assessore regionale comunica il suo passo indietro: «La mia coscienza non mi consente di affrontare serenamente la campagna elettorale». Pochi mesi fa aveva detto addio al Pd per sostenere Occhiuto

L'ex assessore regionale Vincenzo Ciconte non sarà candidato alle prossime elezioni regionali. L'attuale vicepresidente del Consiglio regionale, in una nota, comunica l'intenzione di tornare a fare il medico. «Dopo una lunga e attenta analisi – spiega –, la mia coscienza non mi consente di affrontare serenamente e con la passione che mi ha sempre contraddistinto, la campagna elettorale volta al rinnovo del consiglio regionale. Esistono momenti nella vita in cui bisogna fare delle scelte chiare e agire di conseguenza».

«Ringrazio – conclude – tutti coloro che mi hanno sostenuto in questi anni, con spirito di amicizia e di sacrificio, per il bene dei cittadini calabresi. Ritorno alla mia professione che svolgerò con l’entusiasmo e l’amore di sempre».

Ciconte, alle elezioni del 2014, era stato uno dei consiglieri regionali più votati, con più di 12mila preferenze. Pochi mesi fa aveva lasciato il Pd e ufficializzato il suo sostegno alla candidatura di Mario Occhiuto, poi naufragata in seguito alla designazione di Jole Santelli alla guida del centrodestra.





