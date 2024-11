«Non c'è solo Napoli (dove Pd e 5s hanno espresso un candidato unitario, Gaetano Manfredi, ndr). Ci sono le condizioni per un patto anche per la Calabria, per mettersi intorno a tavolo con tutte le forze politiche, a partire dal Movimento, di sinistra». Così il leader in pectore del M5s Giuseppe Conte a Napoli nel corso della conferenza stampa con il candidato sindaco sostenuto da M5S, Pd, Leu e altre forze di centrosinistra.

«Si tratta di fare un passo indietro rispetto al rispettivo protagonismo, ma saremo protagonisti tutti insieme coinvolgendo anche le forze civiche», ha aggiunto. «Ovviamente bisognerà trovare uno o una grande interprete per questo progetto, per un risveglio culturale dal torpore della Calabria», le sue parole