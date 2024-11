«In queste difficili giornate per il futuro della Calabria alcuni organi di informazione mi indicano tra i possibili candidati alla presidenza della Regione. Questa ipotesi non mi interessa». Chiude le porte a qualsiasi ipotesi di una sua candidatura Jasmine Cristallo, leader calabrese delle Sardine.

«Sono impegnata fin dall'inizio nella costruzione di un'alleanza di governo larga e partecipata che rinnovi la mia terra. L'unità della coalizione è la strada maestra per costruire un governo riformista, solido, sano e al servizio della comunità. Occorre un presidente che abbia una lunga esperienza e capacità politica, una riconosciuta autorevolezza culturale e un indiscutibile profilo civico in grado di rappresentare le migliori energie della nostra regione. In queste ore continuerò a spendermi per una soluzione che vada in questa direzione», conclude.