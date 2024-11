Enrico Letta, da Gizzeria, esclude ogni trattativa con de Magistris e afferma: «Se si vuole cambiare pagina in Calabria o c’è la destra che continua sulla linea dell’amministrazione di questi mesi, o c’è Amalia Bruni: altre soluzioni non ci sono». Parole che alle quali il sindaco di Napoli non tarda a replicare: «Caro Enrico, per vincere non bisogna solo sconfiggere il disastro Spirlì ma anche il disastro che i vertici del tuo partito hanno causato in Calabria. Le calabresi e i calabresi sono stanchi di politici romani che non hanno mai fatto nulla per questa terra meravigliosa ma sofferente e sono stanchi di chi ha già governato facendo disastri».

«Ho lavorato per anni in Calabria in prima linea e so da che parte è stata la politica romana, certo non dalla parte della questione morale e del popolo. L’unica opzione per vincere e cambiare è la nostra coalizione, in cui tante donne e uomini del tuo partito si stanno avvicinando, in cui non ci sono feudi e feudatari, o foglie di fico, ma donne e uomini che con onestà, competenza, libertà e coraggio si stanno impegnando veramente per ridare i diritti ad una Calabria violentata da una politica di cui le persone perbene non si fidano più».